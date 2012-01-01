Виктор Салтыков признался, что дочь отказывается с ним общаться: "Алиса меня заблокировала"

Виктор Салтыков уже больше 10 лет не общается с дочерью. Алиса просто не отвечает на звонки отца.

Старшая наследница Салтыкова родилась в браке с исполнительницей хита "Голубые глазки". Алисе уже 37 лет. Поначалу отец и дочь прекрасно общались. Но 11 лет назад артист очень некрасиво высказался о своей бывшей жене Ирине Салтыковой. Это возмутило Алису. Она приняла решение оборвать все связи с папой.

Бывший участник группы "Мануфактура" заверяет, что не раз предпринимал попытки поговорить с дочерью, но она отказывается выходить с ним на контакт.

"Мы с Алисой до сих пор не общаемся. Я узнаю о ее самочувствии и успехах через свою младшую дочку. Неоднократно пытался Алисе звонить, но телефон то выключен, то она не берет трубку. Возможно, она меня вообще заблокировала", — посетовал 67-летний артист в беседе с "Абзацем".

Сама Алиса о разногласиях с отцом рассказывала в 2012 году. Тогда девушка пояснила, что с его именем связан негатив, который она не хочет видеть в своей жизни. Салтыкова-младшая призналась, что видела статьи, в которых отец некрасиво говорил не только о ее матери, но и о ней. Алиса решила, что будет дружить с детьми певца от второго брака, но не с ним.

В свою очередь в одном из шоу Ирина Салтыкова уверяла, что ее дочь любит папу. Певица говорила, что Алиса хочет возобновить теплое общение с Виктором.