Информация о ходе СВО. Российские военные теснят врага по всему фронту. Под полный контроль группировки "Юг" перешло еще одно село в ДНР. От неонацистов освобождена Старая Николаевка.

С воздуха противника громит армейская авиация. Ракетный удар по позициям ВСУ нанесли экипажи тактической вертолетной группы. Отработав точно по заданным координатам, пилоты благополучно вернулись на аэродром базирования.

В Сумской области не дают передышки врагу операторы БПЛА. Уссурийские десантники с помощью FPV-дронов уничтожили бронеавтомобили ВСУ. Первым попаданием технику обездвижили, вторым - окончательно разбили.

Надежное прикрытие штурмовым отрядам обеспечивают артиллеристы. На Красноармейском направлении расчет буксируемой пушки "Гиацинт" минимальным количеством выстрелов ликвидировал опорник ВСУ на линии боевого соприкосновения.