ПВО отразила массированную атаку дронов ВСУ на центральные районы России

Десятки украинских дронов атаковали в течение ночи центральные районы России. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, сбито более 30 беспилотников ВСУ, летевших на Москву. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об украинских дронах над двенадцатью муниципальными образованиями области.

По данным мэра Москвы, в результате попытки ВСУ атаковать беспилотниками Зеленоград возникло возгорание в технопарке. Пожар был оперативно потушен. Серьезных повреждений нет, на месте пожара работают экстренные службы. Всего известно о 33 уничтоженных дронах, летевших на Москву.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о 42 ликвидированных беспилотниках. По его данным, силы ПВО отработали по целям в 12 муниципальных образованиях региона. Все службы сработали оперативно и слаженно. Губернатор Калужской области Владислав Шапша, в свою очередь, сообщил о ликвидации 15 БПЛА. Одиннадцать дронов сбито над Смоленской областью, проинформировал глава региона Василий Анохин. Беспилотники ВСУ сбиты также над Брянском и Тулой.