Неизвестный пытался отравить животных в Московском зоопарке

Животных в Московском зоопарке пытались отравить. В вольерах рысей и леопардов сотрудники зоосада обнаружили белые таблетки. Генеральный директор столичного зоопарка Светлана Акулова назвала инцидент вопиющим случаем жестокости.

Изучаются записи камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как неизвестный преступник бросал отраву через ограждения. Акулова подчеркнула, что это не случайность и не шалость, а хладнокровное покушение на жизнь животных.

Сотрудники зоопарка проверяют все вольеры. Также специалисты проводят экспертизу обнаруженных таблеток. По словам директора, некоторые препараты, даже в малых дозах, смертельно опасны для животных. Московский зоопарк будет добиваться законного наказания в отношении тех, кто посягает на жизнь и здоровье животных, передает РИА Новости.