Профессор ВШЭ Григорьев прокомментировал новые санкции против России

Не в силах помочь Украине на поле боя, западные политики пытаются усилить нажим на Россию с помощью санкций. Но какие варианты у них остаются? Работают ли давно введённые ограничения на поставки российских нефти и газа? И хватит ли у Евросоюза сил давить на нашу страну в условиях тарифной войны с Соединёнными Штатами?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эту тему с профессором Высшей школы экономики Леонидом Григорьевым.

"Торговля же идёт. Запчасти есть. Это работает. В 22 году они не знали, что делать. А сейчас думают, что знают", - отметил.

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