Германия не поставляет Украине дальнобойное оружие, заявил депутат бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер. Чтобы создать необходимую стратегическую неопределенность, надо сперва послать четкий сигнал — начав обучение украинских солдат работе с системой Taurus, приводит комментарий депутата The New York Times.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил об отмене ограничений для Украины по нанесению ударов вглубь России. Позже он добавил, что решение было принято уже несколько месяцев назад.

Издание отмечает, что это решение не оказало существенного влияния на ход конфликта, поскольку виды вооружений, поставляемые Германией до сих пор, как правило, имели дальность не более 80 километров. В то же время, некоторые источники сообщали, что дальнобойные ракеты Taurus уже находятся на Украине, Зеленский только ждет указаний целей для нанесения ударов.