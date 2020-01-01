Известный телеведущий вступился за Ефремова: "Ну какой убийца, господи боже мой? Миша был болен"

В начале апреля Михаил Ефремов вернулся домой из Белгородской колонии, где отбывал срок за смертельное ДТП. Многие коллеги отвернулись от актера. Народный артист РСФСР Сергей Никоненко и вовсе объявил, что не выйдет на одну сцену с Ефремовым, потому он убийца.

Это заявление прокомментировал ведущий Оскар Кучера. Он не согласен с Никоненко и заявил, что в момент ДТП Михаил Олегович не осознавал, что делает из-за болезни. Кучера считает, что актер имеет право на прощение.

"Ну какой Миша убийца, господи боже мой?... Миша был болен. Я не знаю, вылечился он сейчас от этой болезни или нет, но алкоголизм — это болезнь. И будучи больным, он совершил преступление", — сказал ведущий в беседе с "АиФ".

Кучера отметил, что ему искренне жаль погибшего водителя фургона, его детей и жену, однако он уверен, что клеймить человека за это всю жизнь нельзя. "Миша — великий артист, очень большой артист. Артист с очень большой душой. Которая очень травмирована. И он имеет право на прощение", — заявил Оскар.

Напомним, Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения сел за руль внедорожника и устроил ДТП, жертвой которого стал курьер. Смертельная авария произошла в 2020 году. Ефремова приговорили к 7,5 годам колонии, но в апреле 2025-го он вышел на свободу по УДО.