Организовал эвакуацию сослуживца: новые подвиги героев СВО

Новые подвиги наших военнослужащих в ходе спецоперации. Младший лейтенант Никита Юрьев, командир взвода БПЛА, оказал поддержку наступающим мотострелковым подразделениям. Он обеспечил контроль над воздушным пространством и предоставил координаты огневых точек ВСУ, по которым был нанесён удар. Благодаря действиям Никиты Юрьева неоднократно срывалась ротация пехоты противника, враг не смог ввести в бой свежие силы.

Рядовой Алексей Торопигин обеспечивал устойчивую связь наступающих мотострелков с командованием и оказал первую медицинскую помощь бойцу, пострадавшему в результате атаки неприятеля FPV-дронами. Уничтожив один из них, Алексей сам был ранен, но организовал эвакуацию своего сослуживца в безопасное место и вернулся к выполнению задач.