Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником

Сегодня в России - День пограничника. Всех, кто отмечает этот профессиональный праздник, поздравил Владимир Путин. Президент отметил, что как и ветераны погранслужбы, действующий личный состав и гражданский персонал продолжают отстаивать безопасность и территориальную целостность страны.

"В ходе специальной военной операции подразделения пограничных органов ФСБ России не раз героически, с честью проявили себя в решении сложных и ответственных задач. И сейчас действуют так же грамотно, стойко и бесстрашно. Уверен, что наши пограничники будут и впредь добиваться достойных результатов по всем направлениям своей работы. Давать отпор любой угрозе. Пресекать попытки нарушения государственной границы, вылазки диверсантов и террористов. Выявлять и ликвидировать каналы наркотрафика, нелегальной миграции и контрабанды", - отметил Путин.