Собянин: ПВО Минобороны продолжает отражать налёт вражеских беспилотников на Москву

Силами ПВО Минобороны уничтожены уже 33 беспилотника, атаковавших Москву. Об этом сообщил мэр столицы ночью 28 мая.

После падения обломков БПЛА на заводе в Зеленограде вспыхнул пожар. Об этом рассказали местные жители. По их словам, возгорание оперативно потушили. 

В результате отражения атаки вражеских беспилотников, по предварительной информации, серьёзных повреждений и пострадавших в Зеленограде нет. Об этом рассказал Сергей Собянин в своём Telegram-канале. На месте падения обломков работают специалисты соответствующих служб.