Врачи прооперировали ребенка, пострадавшего при трагедии в Байкальске

Четверым детям, пострадавшим во время массового убийства в Иркутской области, оказывается вся необходимая помощь, в том числе психологическая. Один из подростков находится в крайне тяжелом состоянии с ранением шеи, рассказал утром 28 мая губернатор Игорь Кобзев.

По его поручению в Байкальске создан оперативный штаб. На место происшествия выехали замгубернатора и зампред правительства области, региональные главы Минздрава, Минобразования, Министерства социального развития, уполномоченный по правам ребенка и прокурор Иркутской области.

"Это действительно шокирующая ситуация. Ни в коем случае мы не оставим родителей один на один с этой бедой. Семьям погибших и пострадавших окажем всестороннюю помощь", — сообщил губернатор.

Сегодня ночью посиделки молодых людей в частном доме закончились массовым убийством. Один из подростков напал с ножом на своих приятелей. Четверо из них погибли на месте, еще четверо пострадали. После убийства нападавший поджог дом с телами и сам сгорел в пожаре.