Девятый пуск ракеты Starship компании SpaceX закончился провалом

Кадры из американского Техаса. Очередной запуск сверхтяжелой ракеты Starship компании Илона Маска SpaceX - снова закончился неудачей. Это уже девятая попытка.

Старт прошёл успешно, но через полчаса корабль начал вращаться, был утерян контроль над второй ступенью. Кроме того, произошла утечка топлива.

Starship должен был вывести в суборбитальное пространство восемь симуляторов спутников "Старлинк". Сделать это не получилось - заклинило люк грузового отсека. Ракета в итоге сгорела в атмосфере над Индийским океаном.

Тем не менее, SpaceX считает запуск успешным, в компании пообещали проводить тестовые полёты ещё чаще - раз в три-четыре недели.