В приграничных районах Белгородской области работают сапёры. Специалисты Международного противоминного центра совместно с добровольческим подразделением "Барс-Белгород" буквально пошагово обследуют территорию.

Кроме мин, заброшенных дистанционно, в полях, лесополосах и даже около жилых домов встречаются кассетные боеприпасы. Они появились в результате обстрелов гражданской инфраструктуры боевиками ВСУ.

Такие находки, как правило, тут же ликвидируют с помощью подрыва накладного снаряда. Разминирование жилых территорий требует от саперов особой осторожности.