Сестра Жанны Фриске рассказала о болезни: "Это тяжелая борьба"

У Жанны Фриске есть сестра Наталья. Несколько лет назад она стала матерью - у нее родилась дочь, которую она нарекла необычным именем Луна. Кто является отцом ребенка, неизвестно. Сама Наталья предпочитает не обсуждать эту тему. Она невероятно счастлива быть в статусе матери и с радостью проводит время с наследницей.

Однако сейчас ей пришлось отдать дочь родителям. Дело в том, что Наталья заболела. О своем недуге Фриске рассказала в официальном телеграм-канале. Сестра певицы борется с гнойной ангиной.

"Приходится пить антибиотики, и это тяжелая борьба... Три дня температура, то в холод, то в жар - кажется, что за мной гонится призрак!" - пожаловалась Наталья.

Мало того, у нее в доме отключили горячую воду. "Как же сложно без нормального душа, когда чувство отека в горле не позволяет даже нормально спать. Кажется, кто-то душит меня во сне!" - сообщила Фриске.

Тем не менее, она старается держаться и рада, что дочь у родственников, и она не сможет заразиться. В заключение Наталья пообещала многочисленным подписчикам держать их в курсе событий.