Садальский назвал причину смерти актера Фунтикова

Накануне, 27 мая, стало известно о смерти актера Василия Фунтикова. Он прославился ролями в таких фильмах как "Каникулы Кроша", "Глухарь". Ему было 62 года.

Актер Станислав Садальский прокомментировал печальную новость. В частности, артист сообщил в своем официальном телеграм-канале, что Василий Фунтиков умер в результате инсульта.

"Для многих он символ детства и каникул, юный сыщик Крош, собиратель нэцкэ. Рыжий, забавный, как и его фамилия. Для меня – добрый приятель, коллега и тоже символ - золотой эпохи советского кино", - признался Садальский.

Он вспомнил, когда в последний раз виделся с Василием Фунтиковым. По его словам, это случилось три года назад в Доме кино на вечере памяти Юрия Богатырева. Они очень обрадовались встрече.

"Сидели тогда, вспоминали, как ехали в "Красной стреле", полной звезд. А в той железнодорожной комедии работал, действительно, звездный состав. Многих из нашего поезда уже нет – Богатырева, Куравлева, Любы Полищук, Николая Пастухова, и вот теперь Вася… Царствие небесное, очень грустно…" - сообщил Садальский.

В заключение он принес соболезнования родным и близким Василия Фунтикова. Отметим, что прощание с артистом состоится 30 мая. Похоронят актера на Хованском кладбище в столице.