Минобороны отчиталось о 296 сбитых за ночь украинских дронах

Силы противовоздушной обороны отразили очередную попытку киевского режима устроить теракты на российской территории. ПВО сбила за ночь около трехсот беспилотников ВСУ над регионами России, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, за период с 21:00 мск 27 мая до 07:00 мск 28 мая силы ПВО уничтожили в общей сложности 296 украинских беспилотников. Дроны ликвидированы над территориями Московского региона, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Курской, Орловской и Тульской областей.

Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, за ночь сбито 33 беспилотника ВСУ, летевших на Москву. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в свою очередь, сообщил о 42 украинских дронах, уничтоженных над двенадцатью муниципальными образованиями области.