Меньщиков о возлюбленном Бородиной: "Сейчас у нее мальчишка — бородатый Коля"

Степан Меньщиков считается одним из самых ярких участников скандально известного телепроекта "Дом-2". У него были романтические отношения с разными девушками, которые также отметились на шоу. Эта программа сделала его настоящей звездой, за что он ей благодарен.

Впрочем, стали знаменитостями после участия в телестройке и Ксения Собчак с Ксенией Бородиной. Сейчас они являются одними из самых востребованных ведущих. Причем в последнее время о Бородиной говорят в связи с ее будущей свадьбой. Скоро Ксения намерена выйти замуж за блогера Николая Сердюкова.

"Ксюша просто делает то, что ей нравится. Она любит того, кто ей нравится. В этом ей сила. Раньше ей нравился Оскар Каримов, потом у нее был Михаил Терехин, потом — Курбан Омаров. Сейчас у нее мальчишка — бородатый Коля. Я их благословляю, желаю им счастья. Она живет своими потребностями, желаниями. Надо брать с нее пример", - высказал мнение Степан Меньщиков в шоу "Переговорка" продюсера Георгия Иващенко на "Радио 1".

Отметим, что в Сети крайне негативно относятся к выбору Ксении Бородиной. Многие поклонники прямо обращаются к телеведущей, чтобы она хорошенько подумала прежде, чем пойти с избранником под венец. По их мнению, Николай пытается "вылезти" за свет популярности Ксении. А некоторые интернет-пользователи прямо называют Сердюкова альфонсом.