Украине не дали гарантий помощи на 2026 год. Как сообщает The Telegraph, Запад не взял на себя никаких экономических обязательств по финансированию киевского режима. Издание ссылается на экспертов из Киева.

В частности, Юрий Гайдай из киевского Центра экономической стратегии заявил, что обязательства Запада покрывают лишь текущий год. Дальше, по его словам – зона турбулентности. На следующий год существует значительная неопределенность – и нет никаких гарантий, что Украина его переживет.

Как подчеркивает издание, зарубежная помощь составляет более половины украинского бюджета. Но теперь киевский режим может рассчитывать только на умение убеждать. Зеленскому придется представлять помощь не как поддержку войны, а как "долгосрочную инвестицию".