В зоне спецоперации российские войска стремительно продвигаются на Купянском направлении. Наши бойцы заняли крупный лесной массив за рекой Оскол, уничтожив десятки единиц вражеской техники. В том числе радиолокационные станции американского производства. Севернее мотострелки и десантники открыли новый коридор для наступления в Харьковской области.

Когда украинская разведка узнала, что к границам Харьковской области российские войска незаметно подтянули батарею самоходок, было уже поздно. Гаубицы быстро заняли огневые позиции. Командир с марша внес координаты. Еще через минуту расчеты открыли огонь. Снаряды легли точно по позициям националистов в деревне Строевка. Когда первые траншеи противника артиллеристы сровняли с землей, в атаку пошли штурмовики.

Только к вечеру бандеровцы опомнились. И экстренные донесения полетели в генштаб ВСУ. Русские после артподготовки полностью взяли Строевку под контроль. Но это еще полбеды. Выяснилось, что группировка "Север" прорвала новый участок границы. И, по сути, пробила еще один коридор для наступления на Харьковском направлении.

Вот эта борьба в действии. Перелесок. В капонире пушка противника. Успевает сделать выстрел. Через считанные секунды - ответный залп и прилет точно в башню. А это в кустарнике - натовская радиолокационная станция и антенны спутниковой системы "Старлинк". Собственно, от них вреда куда больше. Поскольку именно РЛС через спутник наводит и корректируют огонь батарей ВСУ. Поэтому, не теряя время, наши бойцы подняли в воздух дроны и закидали противника снарядами.

В Харьковский, Сумской областях и на севере ДНР, признают в командовании ВСУ, фронт рушится стремительно. Сегодня наши штурмовики заняли всю северную часть Волчанска. А за неделю освободили от националистов более 100 квадратных километров территории. И, что опаснее всего для противника, российские вертолеты и артиллерия перемалывают не только передний край. Но и важные логистические артерии.

Вот, к примеру, тыловая дорога Доброполье – Краматорск. По ней бандеровцы перевозят людей, оружие и провиант. Еще 5 дней назад это был безопасный маршрут. Сегодня увернуться от заминированного дрона – сказочное везение. На полотне и обочинах десятки сожженных пикапов и бронемашин. Но дело даже не в количестве уничтоженной техники. А в том, что эти цели наши операторы атакуют с расстояния в 40 километров. У новых аппаратов, которые начали активно применять российские войска, дальность полета увеличена втрое. То есть тыл для ВСУ теперь понятие очень расплывчатое.