В Москве обсуждают новую архитектуру глобальной безопасности

Новую архитектуру глобальной безопасности обсуждают в среду участники международной конференции, которая открылась сегодня в Москве.

В столицу приехали иностранные делегации из Китая, Ирана, стран Африки и других государств. В центре внимания также борьба с терроризмом и транснациональной преступностью.

Гостей форума приветствовал Владимир Путин. В своем видеообращении президент напомнил о главном принципе системы международной безопасности - она должна быть равной и неделимой.

Устойчивость миропорядка во многом зависит от того, удастся ли добиться отказа Запада от деструктивных шагов. Об этом заявил Сергей Лавров Глава нашего МИДа дал оценку агрессивным заявлениям представителей европейских стран, напомнил о первопричинах конфликта на Украине, в частности, о дискриминации русскоязычного населения.