Игорь Краснов возложил венок к памятнику советским летчикам в Лаосе

Обмен опытом и расширение взаимодействия в правовой и судебной сфере обсудил генпрокурор России с коллегами из Лаоса. Рабочий визит в азиатскую страну Игорь Краснов начал с возложения венка к памятнику советским летчикам, погибшим во время войны в Индокитае. Мемориал символизирует дружбу между нашими государствами.

На встрече с генпрокурором Лаоса Краснов подчеркнул, что российское надзорное ведомство открыто для профессионального диалога. Важную роль играют образовательные проекты. Лаосцы могут получить высшее образование в Университете прокуратуры в Москве и бесплатно обучаться русскому языку.