Попытки удержать рубежи на южнодонецком направлении дорого обошлись 67-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, она почти полностью уничтожена.

Силовики напомнили, что 67-я бригада состоит из боевиков различных террористических организаций. В частности, в ее составе множество членов запрещенного в России "Правого сектора"*.

В ведомстве уточнили, что украинское командование уничтожило военнослужащих подразделения в бесконечных попытках удержать оборону. По данным силовиков, оставшийся личный состав бригады небоеспособен.

* Запрещенная в России террористическая организация