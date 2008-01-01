Владельцем роскошного наследства Григоровича стал скромный психотерапевт

Юрий Григорович умер 19 мая. Ему было 98 лет. Он более 30 лет возглавлял труппу артистов Большого театра. Его постановки покорили зрителей по всему миру. После его "Легенды о любви" люди не спали неделями, настолько она была дерзкой и чувственной. На сцене Большого родились "Ангара", "Иван Грозный", "Лебединое озеро", "Спартак".

23 мая состоялось прощание с мэтром, которое посетило множество людей. А накануне, 27 мая, прах Юрия Григоровича захоронили на Новодевичьем кладбище. Урну поместили в могилу е го супруге, балерине Наталии Бессмертновой, которая умерла в 2008 году после борьбы с тяжелой болезнью.

Отметим, что у пары не было детей, поэтому роскошное наследство Юрия Григоровича досталось его племяннику. Скромный психотерапевт, доцент кафедры нормальной физиологии в Сеченовском университете, кандидат биологических наук Николай Каратыгин стал владельцем многомиллионного имущества легендарного хореографа и балетмейстера, сообщает aif.ru. 47-летний мужчина также присутствовал на похоронах, но старался не привлекать к себе внимания.