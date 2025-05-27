В США усмотрели признаки перехода Трампа к "фазе агрессии" против России

Дональд Трамп может перейти к новой фазе агрессии против России. К такому заключению пришли эксперты The New York Times. К такому выводу их подтолкнули последние заявления президента США.

Издание напоминает, что днем ранее американский лидер заявил, что президент России Владимир Путин "играет с огнем". Кроме того, он заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России.

Эксперты отмечают, что четыре предыдущих месяца раздавались лишь пустые угрозы в адрес Путина. Теперь предстоит выяснить, являются ли последние резкие комментарии Трампа признаком новой фазы агрессии против России или очередным обманом.