Посиделки подростков в Иркутской области закончились массовым убийством. Что известно

Трагедия произошла сегодня ночью в городе Байкальск Иркутской области. В сгоревшем частном доме нашли тела пятерых несовершеннолетних.

Как рассказали в СК, там отдыхала компания молодых людей. В какой-то момент один из подростков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на других с ножом. Четверо детей погибли на месте, еще четверо пострадали. Сам нападавший поджёг дом и в результате пожара скончался.

Один из пострадавших подростков прооперирован, его состояние оценивается как крайне тяжелое. Трем другим оказывается психологическая помощь.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух и более лиц. Как сообщили в Следственном комитете, погибшим было от 13 до 16 лет, а нападавшему — 17 лет.

В Иркутской области объявлен трехдневный траур.