Собянин обратился с напутственным словом к участникам Парада кадетского движения

Более трёх тысяч человек приняли участие в ежегодном Параде кадетского движения Москвы "Не прервётся связь поколений!". Он проходит сегодня на Поклонной горе.

Мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Среди гостей - ветераны боевых действий, представители органов власти, силовых ведомств и общественных организаций, а также педагоги и родители.

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился с напутственным словом к участникам и поздравил их с юбилеем Победы.

"На вас равняются сверстники, вами по праву гордятся ваши родные и близкие. Всё у вас впереди, и я уверен, всё у вас получится. Потому что где кадеты - там победа, где кадеты - там уважение к старшим, любовь к родине и стремление сделать всё для её процветания. Как это делали наши отцы, деды и прадеды", - отметил Собянин.