46-летняя Светлана Хоркина в мини-юбке вышла в свет

Накануне, 27 мая, в Москве состоялась премьера театрализованного циркового шоу "Сны Пушкина". Посмотреть новинку пришло немало представителей отечественного шоу-бизнеса. Перед многочисленными журналистами позировали актриса Ирина Безрукова, певица Катя Лель, светская львица, модель Анна Калашникова, ведущая Аврора, блогер Мария Погребняк и другие.

Особое внимание представителей СМИ привлекла прославленная гимнастка Светлана Хоркина. В этом году знаменитая спортсменка отметила 46-летие, но кто даст?! Светлана пожет похвастаться великолепной фигурой и гладкой кожей. Так, для выхода в свет Хоркина выбрала черную мини-юбку, которая подчеркнула стройные ножки, и полосатую рубашку, чьи верхние пуговки она кокетливо решила не застегивать.

Светлана Хоркина редкий гость на светских мероприятиях, поэтому каждое ее появление на публике приковывает пристальное внимание общественности. Прославленная гимнастка ведет закрытый образ жизни. Она почти не дает интервью, не снимается на телевидении.