Задержан подозреваемый в попытке отравить животных в Московском зоопарке

В Москве сегодня задержали возможного виновника резонансного правонарушения - попытки отравления животных в зоопарке. Накануне соцсети облетела новость: неизвестный забросил в вольеры с рысями и леопардом таблетки.

Для зверей это могло закончиться плачевно, если бы не своевременная реакция сотрудников. Они заметили и убрали потенциально опасное вещество. Таблетки отправили на экспертизу. Предварительно, это валерианка.

Нарушителем оказался 43-летний москвич. Следователи выясняют его мотивы. Охрану зоопарка усилили и тщательно проверяют остальные загоны.