В Москве прошла акция "Боевой расчет" в честь Дня пограничника

Сегодня в России - День пограничника. Праздник тех, кто уже не одно столетие стоит на страже наших рубежей - самых протяженных в мире.

В честь знаковой даты - мероприятия по всей стране. В столице прошла акция "Боевой расчет". В ней приняли участие как действующие сотрудники службы, так и ветераны. Вместе с коллегами из государств СНГ они возложили цветы к монументу "Пограничникам Отечества" и почтили память героев, погибших при исполнении служебного долга.

Профессионализм и самоотверженность наших бойцов - пограничников в своем поздравлении отметил Владимир Путин.