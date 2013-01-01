Воробьев после новости о свадьбе с Гарифуллиной: "Все идет не так, как я планировал"

Недавно появилась информация, что певец, продюсер, актер Алексей Воробьев и оперная дива Аида Гарифуллина тайно сыграли свадьбу. Артисты расписались в Москве в Грибоедовском загсе. Говорят, на церемонии якобы присутствовали только жених и невеста.

Примечательно, что радостное событие Воробьев и Гарифуллина по какой-то причине не хотели выносить на всеобщее обозрение. Даже о своих отношениях они никогда не рассказывали. О свадьбе артисты тоже не говорят.

Тем не менее сейчас вышло новое интервью Алексея Воробьева. Артист вспомнил о том, как в 2013 году его жизнь разделилась на до и после - тогда его сразил инсульт.

"Я очень быстро жил, буквально бежал куда-то, боясь, что не успею. Но самое удивительное, что после инсульта, когда я был вынужден учиться всему заново, стал жить еще быстрее, делать и создавать во много раз больше, чем мог и умел тогда, в прошлой жизни", - сообщил артист.

Воробьев рассказал, что теперь существует еще быстрее, у него даже нет возможности оценить свои достижения. При этом, подчеркнул актер, он ни о чем не жалеет, хотя признает, что после инсульта, когда был частично парализован, ему нравилось это занятие. При этом, по словам Алексея, он ненавидел себя за слабость. "Это чувство злости к себе всегда возвращает меня в реальность и заставляет действовать", - отметил Воробьев.

Жизнь артиста складывается так, что важные решения, которые он принимает, происходят не по его плану, а корректируются жизненными событиями.

"Я долгое время писал что-то на бумаге, даже составлял план того, как и что должно произойти. В моей жизни, к сожалению, это не работает. Меня будто что-то само ведет туда, где я должен оказаться, отбрасывая по пути все планы и представления о будущем. Все идет не так, как я планировал, но в итоге получается лучше, чем я себе представлял", - констатировал певец в беседе с изданием "7 Дней".