Лавров назвал "спусковой крючок" конфликта на Украине

Глава МИД России назвал "спусковой крючок" конфликта на Украине. По словам Сергея Лаврова, первопричина - линия НАТО на затягивание Украины в альянс, а также многолетняя натовская экспансия на восток.

Лавров участвует в международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Российский министр подчеркнул, что глубокий кризис безопасности Европы спровоцировала именно агрессивная экспансия НАТО. Она совершалась вопреки дававшимся еще руководству СССР, а затем России клятвенным заверениям американцев и европейцев, о том, что расширения альянса не будет.

Глава МИД России также высказал сожаление по поводу нынешней позиции стран Запада. Лавров отметил, что Запад пытается выгородить Украину, игнорируя ее террористическую активность против России, передает ТАСС.