Ирина Дубцова: "После съемок в "Сокровищах императора" я больше в реалити-шоу не пойду"

Певица Ирина Дубцова и рэпер Натан являются одной из самых ярких пар на телепроекте "Сокровища императора". В новом интервью артистка призналась, что их команда подверглась особому вниманию со стороны зрителей. В частности, досталось Натану после того, как артист оскандалился на другом телешоу "Звезды в джунглях", когда ему приписали интрижки с блогером Лерчек и певицей Бьянкой, в результате чего от артиста ушла жена.

"Были моменты, когда Натану становилось особенно тяжело психологически из-за проблем в семье, и даже я уже не справлялась с его состоянием. Этого не покажут в эфире. Мне было его безумно жалко в такие моменты. Одновременно я переживала за то, как мы проходим испытания, как все успеть, сможем или не сможем, вылетим или не вылетим..." - рассказала Дубцова.

Тем не менее, артистка призналась, что она получила большое удовольствие от съемок. Причем певица отметила "приятное общение", которое царило на площадке и осталось даже после работы на шоу, но посетовала, что в эфире это вряд ли покажут. Дубцова рассказала, что сейчас состоит в чате, который создали участники программы.

"После съемок в "Сокровищах императора" я сделала для себя вывод, что больше в реалити-шоу не пойду... От съемок я получила невероятное удовольствие и, говоря, что больше не пойду ни на какие реалити, имею в виду все остальные шоу, кроме этого", - заявила певица Teleprogramma.pro.