Киев рассчитывает завершить конфликт с Россией до июня 2026 года. Об этом заявил Владимир Зеленский на встрече с журналистами. Украинский лидер добавил, что понимает выводы разведок разных стран и аналитику. Он надеется, что к июню 2026-го войны не будет.

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 16 мая. Возобновить переговоры предложил президент России Владимир Путин. По итогам встречи 16 мая Москва и Киев договорились обменяться пленными по формуле "1 000 на 1 000" и подготовить меморандумы о возможном прекращении огня, передает ТАСС.

Однако киевский режим не прекращает атаковать мирных российских жителей. Глава МИД России Сергей Лавров указал, что украинские атаки беспилотниками направлены на срыв мирных переговоров. Причем Киев делает это при поддержке группы европейских стран.