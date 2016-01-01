Джоли молит Питта о перемирии

Брэд Питт и Анджелина Джоли подали на развод еще в 2016 году. Однако лишь в прошлом году им удалось развестись. Однако бывшие супруги продолжают судиться из-за их французской винодельни Château Miraval. Дело в том, что Питта возмутил поступок Джоли, которая продала свою долю за 68 миллионов долларов российскому бизнесмену Юрию Шефлеру. Брэд считает, что Анджелина не имела права делать это без его одобрения. Та же утверждает, будто бывший муж планировал "захватить контроль" над поместьем.

В последнее время в Сети то и дело судачат, глядя на свежие фото Анджелины Джоли, что от прежней красоты актрисы не осталось и следа. Звезда боевиков, по мнению интернет-пользователей, выглядит изможденной и усталой. В близком окружении говорят, что суды с Брэдом Питтом измотали актрису, но сдаваться она не намерена.

Тем не менее появилась информация, что разбирательства крайне нервируют Анджелину, и она, боясь, что переживания доведут ее до онкологии, приняла решение попросить бывшего мужа о перемирии.

"Она поняла, что ссора с Брэдом и стресс могут плохо на нее повлиять, и решила, что пора прекратить их ссору и договориться с ним о винодельне и опеке, которая устроит всю их семью", - приводит слова близкого к актрисе человека Radar Online.

Напомним, что в 2013 году Анджелина Джоли перенесла профилактическую двойную мастэктомию после того, как врачи оценили риск развития у нее рака молочной железы в 87% и риск развития рака яичников в 50%.