Белоусов принял участие в заседании Совета министров обороны стран ОДКБ

Актуальные вопросы военного сотрудничества сегодня обсудил Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны стран ОДКБ в Бишкеке.
Коллективные войска объединения необходимо поддерживать в высокой степени готовности, подчеркнул глава российского ведомства. Важно учитывать опыт ведения боевых действий в ходе специальной военной операции в процессе обучения войск и органов управления. Особое внимание - наращиванию взаимодействия по линии оборонных ведомств.
"Это позволит укрепить наше внутриблоковое единство при решении вопросов региональной безопасности. Также важно углублять сотрудничество Организации с другими международными интеграционными объединениями, в первую очередь, с СНГ и ШОС. Уверен, что решение данных задач повысит эффективность деятельности ОДКБ в сфере безопасности. Обеспечит устойчивый рост её авторитета", - отметил Андрей Белоусов.