Белоусов принял участие в заседании Совета министров обороны стран ОДКБ

Актуальные вопросы военного сотрудничества сегодня обсудил Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны стран ОДКБ в Бишкеке.

Коллективные войска объединения необходимо поддерживать в высокой степени готовности, подчеркнул глава российского ведомства. Важно учитывать опыт ведения боевых действий в ходе специальной военной операции в процессе обучения войск и органов управления. Особое внимание - наращиванию взаимодействия по линии оборонных ведомств.