В Москве проходит 10-й диабетологический конгресс

Эндокринологи со всей России, а также из ряда зарубежных стран собрались в эти дни в Москве. В столице проходит 10-й юбилейный диабетологический конгресс.

Участники, а их более трех тысяч, обсуждают актуальные вопросы диагностики, терапии и профилактики заболевания, которое признано неинфекционной пандемией XXI века.

В программе мероприятия - круглые столы, форумы и сессии. Эксперты проанализируют результаты фундаментальных исследований в диабетологии, эффективные подходы к лечению детей и другие проблемы. Запланированы также научно практические мастер-классы с участием ведущих специалистов.