Число пострадавших в ДТП с автобусом под Воронежем возросло до 15

Возросло число пострадавших в результате ДТП с автобусом и двумя грузовиками в Воронежской области. Как сообщили в региональном УМВД, помощь медиков понадобилась еще одному пассажиру, таким образом число раненых увеличилось до 15-ти.

Как сообщили в прокуратуре и УМВД по Воронежской области, авария произошла на трассе М-4 "Дон". Водитель автобуса MAN, ехавший по маршруту "Елец-Воронеж", не выдержал безопасную дистанцию перед грузовиком Dongfeng. Автомобили столкнулись, большегруз по инерции врезался в "Камаз". В автобусе MAN находились 40 человек.

Водитель автобуса - 53-летний житель Московской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения. В результате ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получили водитель автомобиля Dongfeng, а также автобуса и его пассажиров, в возрасте от 17 до 62 лет, передает РИА Новости.