"Отравитель" животных в Московском зоопарке объяснил свой поступок

В столице задержали мужчину, который в Московском зоопарке закинул более трех десятков таблеток в вольеры леопарда и рыси. В полиции он объяснил, что так хотел привести животных в чувство. Что грозит за такое хулиганство и как сейчас чувствуют себя звери?

На этих кадрах тот самый мужчина, которого в соцсетях называют "отравителем" животных в Московском зоопарке. Он попал на запись камер видеонаблюдения у вольеров с рысями и амурским леопардом. По словам директора зоопарка, посетитель бросил хищникам таблетки. Причем, не одну, не две, а десятки. На опубликованных фото - их более 30 штук.

Вещество, которое нашли в вольерах, отправили на экспертизу. А личность того, кто эти таблетки принес, устанавливали сотрудники уголовного розыска. Вот что задержанный рассказал в отделе полиции: "Купил валерьянку недалеко от своего дома, приехал в зоопарк и по 20 таблеток валерьянки кинул в вольер к леопарду и к рыси…Хотел привести их в чувство".

СМИ выяснили личность мужчины и его биографию. Москвич, 43 года, с 20 лет стоит на учете у психиатра с диагнозом "шизофрения". Был дважды судим - за сбыт драгоценных камней и хранение оружия. Соседи задержанного рассказывают, что он ходил голым по подъезду и периодически сбрасывал что-то с балкона. Монеты, ножи, а в один из дней на тротуар полетела пудовая гиря. В зоопарк этот человек пришел один. Купил билет и отправился, как он выразился, "приводить в чувство" кошачьих - лошадиными дозами валерьянки.

Московский зоопарк призвал посетителей сообщать о нарушителях правил. Чтобы в будущем не допустить попыток отравления зверей.

Что же касается семьи рысей и амурского леопарда, которым подкинули валерьянку - с ними всё в порядке. Животных осмотрели ветеринары. Чувствуют себя кошки хорошо.