На Поклонной горе прошел юбилейный парад кадетского движения Москвы

Юбилейный 10-ый парад кадетского движения Москвы прошел сегодня на Поклонной горе. В этом году он посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участие приняли более 3 тысяч кадетов и не только из Москвы. Почётными гостями стали мэр столицы Сергей Собянин, министр просвещения России Сергей Кравцов, а также патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Отглаженная форма, белые банты и перчатки. О солдатской выправке эти ребята с малых лет знают не понаслышке. На лицах улыбки, в глазах переживание. День сегодня ответственный. Парад кадетского движения Москвы - как дань памяти тем, кто победил тогда 80 лет назад и тем, кто сейчас противостоит нацистскому режиму.

Еще раз прогон музыкальных композиций и финальное построение в парадные расчеты. Долгожданный команда - и больше 3 тысяч кадетов чеканят шаг на Поклонной горе. Будущие полицейские, спасатели и военные. В каждой парадной коробке маршируют потомки победителей. Патриотизм и уважение к старшим у них в крови.

Этот парад юбилейный. Десятилетие кадетского движения традиционно посетил Сергей Собянин. Он также поздравил москвичей и гостей столицы с 80-летием великой Победы.

"Москва свято чтит наследие победителей. Мужество, стойкость, патриотизм и беззаветное служение Отечеству. На этих ценностях растут и воспитываются кадеты, всё подрастающее поколение. И сегодня на Поклонной горе мы видим в парадном строю лучших представителей кадетского движения Москвы", - отметил Собянин.

Этот ежегодный парад - способ еще раз сказать спасибо ветеранам и, конечно, поблагодарить юное поколение за службу. Любить свою родину, чтить память героев и служить стране - для этих ребят не просто слова. Тем более, когда есть с кого брать пример.

В финале парада святейший патриарх Кирилл, мэр Москвы и почётные гости возложили цветы к Вечному огню и почтили память героев минутой молчания.