В Москве стартовал сезон уборок водоемов в рамках акции "Вода России"

В Москве стартовал сезон уборок водоемов в рамках Всероссийской акции "Вода России". Каждый житель столицы может принять участие в мероприятии и добровольно очистить берега от мусора. Также для участников предусмотрены просветительские программы, направленные на повышение экологической культуры.

Тонны пластиковых бутылок, целлофана, металла, упаковки, стекла собирают волонтёры Всероссийской акции "Вода России" вдоль берегов рек и озер по всей стране. Убирать акваторию, рядом с которой живёшь, у многих стало полезной привычкой.

"Действия волонтеров, добровольцев по очистке берегов наших рек - не только трансграничных, но и всех водных объектов - были заявлены Россией как добровольные обязательства в рамках повестки устойчивого развития до 2030 года на площадке ООН. Такой масштабной деятельности практически в мире нет аналога", - отметила Татьяна Бокова, заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов.

Экологические фестивали, просветительские программы - без малого 28 тысяч мероприятий по уборке прибрежных территорий проходит ежегодно. Добровольцев за 11 лет проведения акции уже свыше 11 миллионов. Всероссийская акция "Вода России" - часть национального проекта "Экологическое благополучие". На пресс-конференции, приуроченной к старту кампании - 2025, организаторы сообщили: акция во второй раз станет международной.

"Совместно с Белоруссией мы будем проводить акцию по очистке берегов трансграничной реки Днепр. С нашей стороны это пройдёт в Смоленской области", - сообщил Андрей Мацуров, заместитель директора ФГБУ "Аналитический центр Минприроды России".

Уборку берегов Днепра, масштабный экофестиваль приурочат ко Всемирному дню окружающей среды, который празднуется 5 июня. С российской стороны экодесант пройдёт по набережной Днепра в Смоленске. В республике Беларусь добровольцы очистят береговую линию в Орше.