В клинический центр "Коммунарка" приехали артисты Большого Московского цирка

Яркое шоу подарили артисты Большого московского цирка детям, которые проходят лечение в клиническом центре "Коммунарка". Фокусники, акробаты и клоуны подняли настроение не только пациентам и их родителям, но и медперсоналу.

Артистов не смутила небольшая по сравнению с настоящей ареной сцена. Они использовали каждый сантиметр пространства. И зрители на некоторое время перенеслись из больничных стен в другой мир. Полный ярких эмоций и незабываемых впечатлений. Такой подарок артисты цирка сделали к предстоящему Дню защиты детей.

"Мы стараемся много делать различных акций, которые поднимают настроение, которые дают какие-то эмоции тем людям, которые испытывают проблемы со здоровьем, ну и, конечно, тем людям, которые много трудятся для того, чтобы у этих людей проблем со здоровьем не было", - отметил Аскольд Запашный, художественный руководитель Большого Московского цирка.