Подразделения группировки войск "Север" освободили населенный пункт Константиновка Сумской области. Кроме того, в результате активных и решительных действий бойцов группы "Восток" освобожден населенный пункт Зеленое Поле ДНР, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

Российские войска продвигаются на всех направлениях в зоне СВО. Киевский режим на фоне больших потерь кратно увеличил количество воздушных атак на гражданские объекты. Боевики пытаются бить вглубь России в надежде посеять страх среди мирного населения. А у самих фронт разваливается на многих участках. Российские флаги на улицах Романовки. Также освобождена Старая Николаевка.

Меж тем силы противовоздушной обороны отразили очередную попытку киевского режима устроить теракты на российской территории. ПВО сбила в ночь на 28 мая около 300 беспилотников ВСУ над регионами России.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отмечала, что предводитель киевского режима Владимир Зеленский пытается затруднить наметившийся мирный процесс и "умоляет покровителей нарастить помощь Банковой". Это мешает "тем наметкам или росткам, которые были сейчас заложены в Стамбуле, прорасти дальше".