Песков назвал возможной встречу Путина и Зеленского

Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна. Как и трехсторонняя встреча с Дональдом Трампом. Об этом заявил Дмитрий Песков.

По его словам, встреча должна стать итогом конкретных договоренностей Москвы и Киева.

"Никаких изменений в позиции по принципиальной возможности такой встречи. Но такая встреча должна быть итогом конкретных договоренностей двух делегаций по разным направлениям", - сказал Песков.

Он добавил, что вскоре станут известны проекты тех меморандумов, "которые с двух сторон предоставлены". После этого зайдет речь о следующем этапе переговоров.

Ранее агентство AFP сообщило, что Владимир Зеленский предложил организовать трехстороннюю встречу с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. По его словам, он готов "к любому формату" встречи.