Владимир Зеленский заявил, что готов к мирным переговорам. Как сказал украинский лидер после атаки дронов на российские регионы, он может встретиться в любом формате, в любом месте и любом составе.

По словам Зеленского, он готов к встрече для прямых переговоров с Россией - в любом формате, в любом составе, почти в любом месте цивилизованного мира. Но встреча должна проходить при посредничестве США и Европы.

Как сообщил ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, в результате атак киевского режима по российским гражданским объектам только за последнюю неделю погибли девять мирных жителей. По данным МИД, еще 117 граждан получили ранения, пишет "Комсомольская правда".