Официальный представитель рассказал о лечении Филиппа Киркорова

На днях появилась информация, будто Филиппа Киркорова госпитализировали. Сообщалось, что якобы у артиста частичный некроз кожи после ожога, который он получил на концерте в Санкт-Петербурге. С официальным комментарием выступила представитель поп-короля отечественного шоу-бизнеса Екатерина Успенская.

"Лечение идет полным ходом, но, возможно, времени для восстановления потребуется больше, чем предполагалось", - сообщила помощница Киркорова.

Также она призвала журналистов не ставить артисту различные диагнозы и не распускать слухи о его состоянии, передает ТАСС.

Сосредоточившись на своем лечении, Филипп Киркоров пропустил концерт в честь юбилея прославленного композитора-песенника Давида Тухманова. Автору множества хитов наших артистов исполнилось 85 лет.

Ранее однофамилица официального представителя поп-короля, певица Любовь Успенская, высказала мнение, что у певца возникли осложнения после пластической операции.

"Это последствия хайдаровских операций. Нечего было ложиться к нему на стол. Сделал черт знает как операцию Хайдаров, вот и лопнул у Киркорова имплант... Ему свыше говорят, чтобы он покинул сцену и оставил всех в покое", - плюнула в бывшего друга артистка.