У России, так же, как и у Соединенных Штатов, есть национальные интересы. Для Москвы и российского президента Владимира Путина эти интересы превыше всего. Впрочем, также высоко ставить свои национальные интересы Вашингтон, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля признал: имеется огромное количество нюансов в вопросах, которые предстоит обсудить на российско-украинских переговорах, которыми нельзя жертвовать. В этих деталях ни одна из сторон не пойдет на уступки, исходя из своих национальных интересов, передает РИА Новости.

Песков также прокомментировал состоявшийся обмен пленными в формате "1000 на 1000". Журналисты напомнили, что в состав 1 тысячи обменянных пленных со стороны Украины вошли не только военные, но и украинские граждане, осужденные "за измену родине", а также пленные жители Курской области. Представитель Кремля отметил, что эти цифры говорят сами за себя. И президент России об этом знает.