Гороскоп на сегодня, 29 мая, для всех знаков зодиака

Овны

Теперь в вашем знаке не только мечтательный Нептун, но и строгий Сатурн. Обратите внимание, с какими темами вы сталкиваетесь? В чем хочется взрослеть?

Тельцы

Сатурн заходит в вашу зону тишины, одиночества, глубинных процессов. Внутренние страхи, старые обиды, нерешенные истории могут напомнить о себе.

Близнецы

Звезды добавят серьезности. То, что раньше было идеей, теперь может стать делом: возможно, вы впервые задумаетесь, в чем хотите быть мастером.

Раки

Сатурн предлагает сделать переоценку окружения. Может быть, вы поймете, что какие-то связи уже не актуальны, и найдете новых друзей, новые группы.

Львы

Все, что связано с обучением, поездками и мировоззрением, начинает меняться. Сатурн подскажет, где нужно искать знания и расти по-настоящему.

Девы

Финансовая и эмоциональная глубина - вот куда Сатурн направит внимание представителей этого знака. Вы разберетесь, что по-настоящему важно, где нужно больше ответственности.

Весы

Сатурн входит в вашу зону партнерства, пусть пока и ненадолго. Это значит, что отношениям (и не только романтическим) предстоит проверка на прочность.

Скорпионы

Сатурн не любит суеты, но очень ценит системность. Он покажет, какие привычки требуют пересмотра, где нужно больше дисциплины и заботы о себе.

Стрельцы

Кто-то из вас решит стать родителем, кто-то – художником. А дело в том, что Сатурн приходит в зону радости, креатива, детей и самовыражения.

Козероги

Семейные и бытовые темы могут начать звучать по-новому. Возможно, вы почувствуете, что пора строить или перестраивать свой дом, либо переезжать.

Водолеи

Вам придется научиться не бросать слов на ветер, внимательно слушать, писать не для лайков, а по делу. Подумайте, что хочется изменить в общении?

Рыбы

Ваша финансовая зона под прицелом Сатурна. Сейчас важно понять: как вы распоряжаетесь своими ресурсами, чего боитесь, за что упорно держитесь.