Уехавшая Гузеева объявила о возвращении в Россию

Лариса Гузеева путешествует с начала мая. В первых числах месяца популярная актриса и ведущая отправилась в Германию. Затем она поехала в Израиль. В Храм Гроба Господня звезда фильма "Жестокий романс" попала прямо в большой православный праздник - день святителя Николая.

Теперь же настала пора отправляться обратно в Россию. О своем возвращении Лариса Гузеева объявила на официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Она опубликовала ролик с видом на пальмы и набережную и прокомментировала слухи, которые распространились вокруг ее путешествия.

"Читаю новости, конечно, и смеюсь в голос. Такие все фантазеры. Я сбежала в Израиль, а потом — в Германию. Ребят, ну правда, ну серьезно. Куда я сбежала? Никуда! Сегодня я улетаю домой. Меня ждет работа, меня ждет дочка. Друзья, всех целую", - расставила все точки над i известная актриса.

Действительно, у Ларисы Гузеевой много работы в России. Однако в первую очередь - ее занятость в телепроекте "Давай поженимся". Шоу идет в эфире уже более 15 лет. Программа пользуется большой популярностью. Однако в Сети много самых разных мнений о передаче. Кто-то восхищается ею, кто-то сильно критикует. В частности, некоторым зрителям не нравится, как ведут себя Лариса Гузеева и Роза Сябитова.