Муж пробудил жену от комы песнями и танцами

Китаец Дэн Юцай познакомился со своей будущей женой Е Мэйди на свадьбе друзей в 2016 году. Е уже тогда знала, что у нее агрессивная форма рака мозга с высокой вероятностью рецидива - глиома. Дэн проигнорировал уговоры родных, в 2019 году он женился на Е и пообещал заботиться о ней.

В 2021 году у пары родилась дочь Ханьхань. Через год после рождения дочери болезнь вернулась, Е впала в кому. Дэн к тому времени потратил на лечение все свои сбережения. Он привез жену домой и снял на видео, как с ней прощается дочь.

Как пишет South China Morning Post, ролик растрогал тысячи пользователей интернета. Собранные пожертвования помогли продолжить борьбу с болезнью. Однако Е провела в коме еще три месяца. Все это время муж не отходил от больничной койки, пел и танцевал для Е и говорил с ней – пока она не пробудилась.