Меган Маркл дала совет будущим мамам: "Не спрашивайте ничьего мнения"

В финальном эпизоде подкаста Lemonada Media "Признания женщины-основательницы", который вышел накануне, 27 мая, Меган Маркл беседовала с основательницей Spanx Сарой Блейкли о материнстве и запуске бизнеса. Супруга британского принца Гарри дала совет будущим родителям. Она призвала не слушать никого и действовать так, как подсказывает сердце. В частности, это касается имени для будущего малыша.

"Это ничем не отличается — я скажу это каждой женщине в мире или каждому человеку в мире, у которого скоро родится ребенок, — если у вас есть идея, как вы собираетесь назвать этого ребенка, держите ее близко к сердцу, пока ребенок не родится. Не спрашивайте ничьего мнения", - призвала Меган Маркл.

Напомним, что малоизвестная американская актриса воспитывает шестилетнего сына Арчи и трехлетнюю дочь Лилибет. Как отмечает People, Меган и Гарри обсуждали с королевой Елизаветой имя для своей наследницы, ведь они выбрали имя в честь венценосной бабушки.

"Герцог поговорил со своей семьей перед объявлением, и его бабушка была первым членом семьи, которому он позвонил. Во время этого разговора он поделился с ней их надеждой назвать дочь Лилибет в ее честь. Если бы она не поддержала их, они бы не стали использовать это имя", - сообщил официальный представитель Гарри и Меган.